На Парнасе появился свой "Философский камень"

Автором необычного объекта стал художник-аноним Loketski.

В среду, 5 июня, художник Loketski представил свою новую работу в Instagram-аккаунте. Она называется "Философский камень" и расположена в зеленой зоне у новостроек на Парнасе. На камне написано: "Куда ни пойдешь, от себя не уйдешь". Как отметил сам автор, шрифт на объекте – дань уважения фирменному стилю группы "Король и шут".

Отметим, что другая работа художника ("Первый камень") также распологается на Парнасе.

"Есть мнение, что где-то "за семью горами, за семью лесами" можно обрести себя настоящего. Это иллюзия. Невозможно найти себя, всего лишь перемещая свое бренное тело из точки А в точку Б. Мы везде остаемся прежними, как бы далеко ни оказались от привычных мест. Потому что мы не где-то вовне, мы - внутри! Попробуйте заглянуть в себя. Прислушайтесь, там определенно кто-то есть. И этот кто-то хочет, чтобы вы его приняли и полюбили. Кем бы он ни оказался". - так Loketski описал свою работу.

Ранее Piter.TV взял первое интервью у молодого художника. Ознакомитсья с ним можно по ссылке.

Фото: Instagram / Loketski