На 1-й Советской улице появилось "Восстание машин"

Новая работа Леши Бурстона посвящена проблеме нерегулируемой парковки в центре Петербурга.

В среду, 5 июня, уличный художник Леша Бурстон представил свою новую работу под названием "Восстание машин". Она находится у дома №10Б по 1-й Советской улице. На изображении девушка-робот нервно курит и смотрит красными глазами на прохожих.

Как отметил сам художник, 1-я Советская – яркий пример того, как машины вытесняют людей в центре города. Здесь автомобили паркуются прямо на тротуаре, часто нарушаются ПДД. Бурстон отметил, что фотография сделана рано утром, так снять его днем невозможно – машины стоят повсюду.

Ранее Piter.TV опубликовал эксклюзивное интервью с художником, где Леша Бурстон поделился своим мнением о возможном законе по легализации граффити и стрит-арта в Петербурге.

Фото: из личного архива художника