На Васильевском острове появилось граффити с Александром Невзоровым

Изображение напоминает бумажный плакат.

На Васильевском острове появилось граффити с известным российским журналистом Александром Невзоровым. Изображение, которое напоминает бумажный плакат, украсило стену здания, которое располагается за рестораном быстрого питания "Макдональдс" на Средний проспекте В.О.

Журналист изображен на граффити с моноклем на правом глазу. Невзоров, поджав губы, смотрит задумчивым взглядом в сторону. В правом нижнем углу изображения можно увидеть надпись "never believe", что означает "никогда не верить", а сбоку хэштег #бумагастерпит.

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Фото: Telegram / "Протестный Петербург"