На Большой Пушкарской у статуи вместо головы появилась видеокамера

Это инсталляция художника на актуальную тему стремления к повсеместной безопасности.

У статуи, которая украшает дом 1/8 по Большой Пушкарской улице в Петербурге вместо головы появилась видеокамера. Автором стал современный деятель в сфере инсталляций и паблик-арта Lonesome Grass. Снимком преображенного объекта он поделился на своей странице в Instagram.

С 2017 года статуя была без головы. Тогда ее уничтожили вандалы. Художник придумал, как это использовать и выразить свое послание.

"Cовременнное общество одержимо безопасностью. Камеры видеонаблюдения, рамки металлоискателей, выборочная проверка - но имеет ли вся эта безопасность хоть какой-то смысл, способна ли она остановить злоумышленников и вандалов?", - написал автор.

Lonesome Grass считает, что на самом деле такая защита создает неудобства простым гражданам, но совсем не мешает злоумышленникам.

Работу оценил другой петербургский художник - Loketski.

"У меня готовилась подобная работа для Парнаса. Однако смысл противоположный. Посмотрим, возможно, мне удастся опровергнуть Вашу теорию", - прокомментировал он.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что автор мемов по "Игре престолов" получил работу в "Союзмультфильме".

Фото: Lonesome_Grass / Instagram