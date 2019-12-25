Застройщики безвозмездно передадут в собственность Петербурга два детсада

Глава города подчеркнул, что у многих строителей высокий уровень социальной ответственности.

Во вторник, 17 ноября, стало известно о том, что в Петербурге застройщики передадут безвозмездно в собственность города два детсада. Об этом сообщают в пресс-службе Смольного.

Известно, что детский сад передает в пользование города компания "Северный город". Здание находится на Комендантском проспекте, 60. Учреждение могут посещать 80 малышей.

Кроме того, холдинг "Севен Санc Девелопмент" построит садик на 110 мест на Орлово-Денисовском проспекте. Строительство закончится к 2023 году.

Ранее мы сообщали о том, что конкурс на проектирование станции метро "Кудрово" отменён.

Фото:Piter.TV