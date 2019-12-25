Конкурс на проектирование станции метро "Кудрово" убрали из плана графика

Как указано в документации, возникли "иные обстоятельства, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно.

Власти Петербурга убрали из плана графика конкурс на проектирование "оранжевой" ветки метро от станции "Улица Дыбенко" до Кудрово. Информация появилась на сайте госзакупок.

Как указано в документации, возникли "иные обстоятельства, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно". Принято решение определиться с датой проведения конкурсных процедур по проектированию станции "Кудрово" после завершения разработки документов территориального планирования (ППТ ЛО) АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области".

Станцию метро "Кудрово" начали строить еще в конце 1980-х годов, в 1997 работы остановили из-за отсутствия средств. Конкурс на проектирование должны были объявить в текущем году. Построить вторую станцию, которая находится на территории Ленобласти, планируется к 2025 году.

Ранее Смольный предложил выделить дополнительные средства на строительство метро.

Фото:Piter.TV