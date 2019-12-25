Смольный предложил выделить дополнительные средства на строительство метро

Финансирование может вырасти на 35% и 26% соответственно.

В понедельник, 9 ноября, стало известно, что Смольный намерен выделить дополнительные средства на строительство метро в Петербурге. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в КРТИ.

Как оказалось, губернатор Петербурга Александр Беглов ко второму чтению бюджета на 2021-2023 годы внес поправку, увеличивающую расходы на строительство метро в 2021 году. Сумма увеличена до 10 миллиардов рублей, а к 2022 году — до 15 миллиардов рублей.

По оценкам экспертов, финансирование строительства метро может вырасти на 35% и 26% соответственно.

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Фото:Piter.TV