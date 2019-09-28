На Кирочной улице высадили 10 лип

Активисты устали бороться с бюрократией и решили самостоятельно посадить деревья.

В воскресенье, 8 ноября, горожане с активной гражданской позицией решили высадить липы возле стихийной парковки на углу Кирочной и Новгородской улиц. Об этом сообщили в соцсетях.

Активисты долго просили чиновников сделать зеленую зону напротив здания правительства Петербурга, но дело с места не сдвигалось, поэтому было принято решение самостоятельно посадить первые липы. Так, жители Центрального района высадили 10 деревцев, заложив аллею Народного Единства. Петербуржцы попросили властей помочь создать сквер на Кирочной улице.

Ранее мы писали, что петербуржцы потребовали включить парковку чиновников в центре города в зеленые насаждения.

Фото: vk.com / Центральный район за комфортную