Эксперт назвал проект с яблонями на Невском проспекте пустой затеей

По словам градозащитника, деревья не выживут.

В Петербурге на Невском проспекте планируют высадить яблони. Они будут расти в вазонах. Проект обойдется почти в 15 млн рублей. Глава движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров раскритиковал идею. Своим мнением он поделился с "Невскими Новостями".

По словам активиста, в комитете по благоустройству Петербурга люди ничего не понимают в озеленении. На эти средства можно посадить в два раза больше деревьев – только не в вазоны, а в грунт. Тогда растения смогут выжить и будут долго радовать жителей.

Этих людей нужно срочно отстранять от своих обязанностей, потому что это не просто вредительство, а преступная растрата бюджета, в результате которой город теряет по 15 млн рублей уже второй год. И они, судя по всему, не собираются останавливаться. В том году они убили 68 лип, в этом собираются убить 68 яблонь. Ярослав Костров, градозащитник

Специалист отметил, что даже после того, как растение пересадят из вазона в парк, оно погибнет, потому что долго мучалось в тесном пространстве.

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Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания