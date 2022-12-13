  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в город придет настоящая весна
Сегодня, 14:47
192
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в город придет настоящая весна

0 0

По словам Александра Колесова, завтра в Северной столице выпадет снег.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что весна наступит в Петербурге уже на этой неделе. Завтра будет последний снежный день. Об этом он сообщил в своем tg-канале.

Завтра последний снег в городе, и впереди весна. 

Александр Колесов, синоптик

Судя по графику, петербуржцы смогут насладиться ясными и теплыми днями. Осадков после 4 апреля не намечается.

Синоптик отметил, что погода и прогноз могут в любой момент измениться, но посоветовал жителям верить в лучшее. 

Ранее на Piter.tv: первая апрельская неделя в Ленобласти начнется со снега.

Фото: Piter.tv

Теги: александр колесов, когда придет весна, погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии