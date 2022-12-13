Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в город придет настоящая весна

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что весна наступит в Петербурге уже на этой неделе. Завтра будет последний снежный день. Об этом он сообщил в своем tg-канале.
Завтра последний снег в городе, и впереди весна.
Александр Колесов, синоптик
Судя по графику, петербуржцы смогут насладиться ясными и теплыми днями. Осадков после 4 апреля не намечается.
Синоптик отметил, что погода и прогноз могут в любой момент измениться, но посоветовал жителям верить в лучшее.
Ранее на Piter.tv: первая апрельская неделя в Ленобласти начнется со снега.
Фото: Piter.tv
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