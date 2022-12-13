Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в город придет настоящая весна

По словам Александра Колесова, завтра в Северной столице выпадет снег.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что весна наступит в Петербурге уже на этой неделе. Завтра будет последний снежный день. Об этом он сообщил в своем tg-канале.

Завтра последний снег в городе, и впереди весна. Александр Колесов, синоптик

Судя по графику, петербуржцы смогут насладиться ясными и теплыми днями. Осадков после 4 апреля не намечается.

Синоптик отметил, что погода и прогноз могут в любой момент измениться, но посоветовал жителям верить в лучшее.

Ранее на Piter.tv: первая апрельская неделя в Ленобласти начнется со снега.

Фото: Piter.tv