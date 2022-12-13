Первая апрельская неделя в Ленобласти начнется со снега

Ночью в регионе температура упадет до -2...-7 градусов.

В Ленобласти первая апрельская неделя начнется со снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В понедельник, 3 апреля, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. В большинстве районов выпадет небольшой, местами умеренный снег.

Подует северный, северо-восточный ветер, порывы будут достигать 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...-7 градусов, местами подморозит до -10 градусов. Днем столбики термометров покажут -2...+3 градуса.

На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

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Фото: Piter.tv