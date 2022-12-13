В воскресенье циклон принесет в Петербург снегопад

Осадки выпадут во второй половине дня.

Сегодня, 2 апреля в Петербург придет циклон. Из-за него в Северной столице после обеда изменится погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Утром ожидается ясная погода. В обед выпадет мокрый снег. Днем температура воздуха в городе составит +1...+3 градуса. В Ленобласти похолодает до -1...+4 градусов.

Атмосферное давления в течение суток выше нормы — 767 мм рт. ст.

Ранее на Piter.tv: солнце в марте радовало петербуржцев лишь 76,5 часа.

Фото: Piter.tv