Солнце в марте радовало петербуржцев лишь 76,5 часа

Александр Колесов рассказал о статистических погодных данных за прошлый месяц.

Солнце в Санкт-Петербурге в марте текущего года суммарно светило около трех суток. Соответствующей информацией в собственном Telegram-канале поделился главный синоптик города Александр Колесов. Специалист объяснил подписчикам, что этот показатель гораздо меньше, чем фиксировался в Северной столице за аналогичный месяц в прошлом году. В 2022 году речь шла о периоде, большем, чем неделя солнечных дней. Дополнительно эксперт разместил пост с графиком и диаграммой. На нем указано, что в 2023 году солнце показывалось в городе только 76,5 часов.

Солнца в этом марте было мало, особенно по сравнению с прошлым годом, когда оно светило 187,7 часа. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Эксперт пояснил, что по температуре воздуха прошедший месяц соответствовал марту прошлого года. Самым теплым днем стало 20 число. В этот день термометры прогрелись до плюс 10,4 градуса по Цельсию. Наиболее холодная ночь в Петеребурге регистрировалась 10 марта, когда столбик термометров достиг отметки в минус 17,3 градуса по Цельсию. В общей сложности за март выпало 81,4 миллиметра осадков. Эта отметка близка к рекордному показателю 1971 года (83,6 миллиметра).

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Фото: Piter.tv, Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге.