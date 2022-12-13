На борьбу с весенним снегопадом в Ленобласти выезжали 596 дорожников на 357 спецмашинах

Коммунальные и дорожные службы убирают последствия зимних осадков на трассах региона.

На борьбу с последствиями снегопада на территорию Ленинградской области вышли 596 человек местных бригад, а также более 350 единиц специальной техники. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители дорожных и коммунальных служб региона. Известно, что сотрудники ведомств переведены в усиленный режим работы в связи с обрушившимися обильными зимними осадками. В Telegram-канале комитета по строительству Ленобласти "Стройблок ЛО для СМИ" уточнили, что за последние сутки трассы убирали 357 единиц техники и 596 человек. Была организована очистка как проезжей части региональных дорог, так и обочин. Речь идет о почти четырех тысячах километрах. В общей сложности коммунальные службы задействовали около 1,3 тысяч единиц техники и свыше 3,4 тысяч сотрудников. Муниципальным образованиям и управляющим компаниям администрацией была поставлена задача усилить уборку снега на подведомственных территориях.

Учитывая то, что в ряде муниципальных образований снегопад прекратится только в воскресенье, патрульная снегоочистка продолжается. пресс-служба властей

В настоящее время чиновники рекомендуют автолюбителям соблюдать скоростной режим, а также держать дистанцию между транспортными средствами во время движения. Это важно для избежания столкновения и дргих аварийных ситуаций на дорогах. Пешеходам следует проявить особую осторожность при перемещении.

В апреле петербуржцев ждет холод и дожди.

Фото и видео: Вконтакте / Новости Ленинградской области