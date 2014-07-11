До +29 и грозы прогнозируются в Ленобласти в середине недели

Днём преимущественно сохранится ясная погода, вероятность осадков низкая.

В среду, 16 июля, в Ленинградской области ожидается переменная облачность. Ветер будет дуть с северо-восточного и восточного направлений, атмосферное давление постепенно начнет снижаться.

В ночное время на отдельных территориях региона, главным образом на юге, пройдут кратковременные дожди и возможна гроза. Скорость ветра составит 2-7 м/с, в периоды грозы возможно усиление. Температура воздуха опустится до значений от +12 до +17 градусов, на некоторых восточных участках региона столбик термометра покажет всего +7 градусов.

Днём преимущественно сохранится ясная погода, вероятность осадков низкая. Ветер усилится до 4-9 м/с. Столбики термометров поднимутся до диапазона от +24 до +29 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что антициклон оттеснил дожди от Петербурга во вторник.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"