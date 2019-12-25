Антициклон оттеснит дожди от Петербурга во вторник

Северо-восточный ветер усилится до 4–9 метров в секунду.

Погоду в Петербурге сегодня, 15 июля, определит влияние гребня скандинавского антициклона, который, продвигаясь с северных районов, сместит дожди в южные части региона. В самом городе ожидается переменная облачность без осадков, сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Дневная температура достигнет отметки +26...+28 градусов, в Ленинградской области воздух прогреется до +24...+29 градусов. Северо-восточный ветер усилится до 4–9 метров в секунду.

Атмосферное давление останется практически неизменным — около 757 мм рт. ст., что немного ниже климатической нормы.

Ранее мы сообщили о том, что переменная облачность и до +29 градусов ожидается в Ленобласти во вторник.

Фото: Piter.TV