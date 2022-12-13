В апреле петербуржцев ждет холод и дожди

В начале апреля ожидается холод, ночью могут быть заморозки.

Стало известно, что в Петербурге апрель будет дождливым и холодным. Об этом рассказала ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева, пишет "КП-Петербург".

В начале апреля ожидается холод, ночью могут быть заморозки. Днем столбики термометров прогреются до +1 градуса. Снег начнет медленно таять. С 6 апреля начнется потепление – до +5 градусов.

По словам Мироничевой, средняя температура воздуха в апреле составит примерно +9 градусов, а ночью - +2 градуса. По данным синоптиков апрель 2023 году будет холоднее. Так, первая и третья декады месяца будут дождливыми.

Ранее комплекс зданий Фарфоровского поста признали объектом культурного наследия. В список памятников вошли шесть двухэтажных кирпичных зданий.

Фото: Piter.tv

