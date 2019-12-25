Петербуржцы потребовали включить парковку чиновников в центре города в зеленые насаждения

Парковка располагается на пустыре на углу Кирочной и Новгородской улиц.

Петербуржцы потребовали отдать занятый автомобилями чиновников пустырь на углу Кирочной и Новгородской улиц под зеленые насаждения. Как высказались горожане в паблике "Центральный район за комфортную среду обитания" "ВКонтакте", опустевшая после сноса гаражей территория занята машинами сотрудников БЦ "Невская ратуша" и еще нескольких соседних бизнес-центров.

Петербуржцы призвали чиновников не злить народ, забирая потенциальные рекреационные пространства под места для автомобилей. Кроме того, отметили горожане, власти заставляют ждать их ответы по поводу данной претензии и не хотят решать наболевший вопрос.

Особенно циничен последний из ответов комиссии по градостроительству при ЗакСе, в котором сообщается, что сквер нельзя включить в ЗНОП (зеленое насаждение общего пользования), потому что по этому вопросу не собралась комиссия по инвентаризации. горожане

Авторы поста в соцсети возмутились тем, что чиновники быстро исключают парки из списка ЗНОП, но придумывают "тысячу отмазок" для создания новой зеленой зоны. Отмечается, что на днях местные жители отправили новое коллективное обращение в исполнительные и законодательные органы власти.

Петербуржцы проголосовали за лучшие парки для осенних прогулок.

Фото: Центральный район за комфортную среду обитания / "ВКонтакте"