Петербуржцы проголосовали за лучшие парки для осенних прогулок

Петербуржцы отдают предпочтение Центральному парку культуры и отдыха имени Кирова и Павловскому парку.

Во вторник, 27 октября, стало известно, в каких парках петербуржцы чаще проводят время осенью. Опрос проводило издание Peterburg2.

Петербуржцы и гости города выбирали из 11 зеленых зон Петербурга и области. Большее количество голосов набрали ЦПКиО (19%) и Павловский парк (20%). Меньше всех голосов набрали Гатчинский дворец (1%), кронштадтский "Остров фортов" и сад у Дворца Петра I в Стрельне (по 2,24% каждый).

Ранее мы писали, что в парке Сосновка появились новые фонари и прожекторы.

Фото: vk.com/elaginpark