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В парке Сосновка появились новые фонари и прожекторы
Сегодня, 15:59
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smirenny

В парке Сосновка появились новые фонари и прожекторы

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На данный момент в парке работают 575 новых светильников и прожекторов.

В субботу, 24 октября, стало известно, что второй этап реконструкции наружного освещения завершили в парке Сосновка. Об этом сообщили в Смольном. 

Так, в парке работают 575 новых светильников и прожекторов. Осветили не только основные, но также второстепенные аллеи, футбольное поле с трибунами, эстрада. Все работы должны закончить в 2021 году. Губернатор отметил, что Сосновка – крупнейший парк на севере города, поэтому важно сделать его безопасным. 

Ранее мы писали, что в  Колпино появится детская поликлиника.

Фото: gov.spb.ru

Теги: новые прожекторы, новые фонари, парк сосновка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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