В парке Сосновка появились новые фонари и прожекторы

В субботу, 24 октября, стало известно, что второй этап реконструкции наружного освещения завершили в парке Сосновка. Об этом сообщили в Смольном.
Так, в парке работают 575 новых светильников и прожекторов. Осветили не только основные, но также второстепенные аллеи, футбольное поле с трибунами, эстрада. Все работы должны закончить в 2021 году. Губернатор отметил, что Сосновка – крупнейший парк на севере города, поэтому важно сделать его безопасным.
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Фото: gov.spb.ru
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