Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти ребенка, а также времени её наступления.

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела младенца в парке Сосновка. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по СПб.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), по факту обнаружения 20 мая 2024 года в парке Сосновка тела новорождённого мальчика.

Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти ребенка, а также времени её наступления.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб