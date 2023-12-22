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В парке Сосновка нашли разлагающийся труп младенца
Сегодня, 8:37
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В парке Сосновка нашли разлагающийся труп младенца

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Останки направлены в морг для установления причины смерти.

В парке Сосновка прохожий нашёл труп младенца. Об этом стало известно Piter.tv.

Сообщение об ужасающей находке поступило в полицию 20 мая в 15:12 от прохожего. На месте правоохранителями был обнаружен труп новорождённого мальчика с признаками разложения. Тело было без одежды и лежало на одеяле с пятнами бурого цвета, рядом валялся чёрный пакет.

Останки направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее в Буграх в кустах нашли человеческие останки.

Фото: Piter.tv

Теги: новорожденный, сосновка парк
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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