Следователи Всеволожска просят помощи в поиске женщины, подозреваемой в убийстве новорождённого сына

На полигоне ТБО во Всеволожском районе 23 августа было найдено тело новорожденного ребенка мужского пола.

Следственный отдел по Всеволожску просит помощи граждан в расследовании уголовного дела по ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного).

Дело в том, что на полигоне ТБО во Всеволожском районе 23 августа было найдено тело новорожденного ребенка мужского пола. Согласно имеющейся информации, женщина, родившая ребенка, может проживать в Мурино. Вероятно, в одном из домов по Петровскому, Воронцовскомубульварам, улице Шувалова или на Ручьевском проспекте).

Всем, кто располагает какой-либо значимой информацией по данному факту, в частности о беременных женщинах, проживающих (проживавших) в Мурино, которые после 23 августа перестали иметь визуальные признаки беременности и новорожденных детей, обращаться в следственный отдел по г. Всеволожск по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 115, тел. 8(812) 630-47-53(18), в отдел дежурных следователей круглосуточно по тел. 8(812) 492-01-58, либо по каналам связи 02, 112, с информацией для следователя Зайцевой П.Д. Следственный отдел по Всеволожску

Фото: Piter.tv