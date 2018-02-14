Уголовное дело заведено после обнаружения мёртвого младенца на свалке под Всеволожском

Страшную находку обнаружил водитель мусоровоза.

На полигоне твердых бытовых отходов в деревне Лепсари Всеволожского района обнаружено тело младенца мужского пола с пуповиной. По данному факту следственным отделом по городу Всеволожску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ ("Убийство матерью новорождённого ребёнка").

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователи, следователи-криминалисты, сотрудники полиции и эксперт. По данным 78.ru, страшную находку обнаружил водитель мусоровоза накануне вечером. Машина приехала из Мурино, сотрудник принялся выгружать отходы из кузова.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, причастного к совершению преступления. Следственный комитет России по Ленинградской области берёт расследование дела под особый контроль.

