Трое пострадали и двое погибли в ДТП на трассе под Киришами

Сотрудники ГИБДД выясняют все детали произошедшего.

На 7-м километре автодороги "Кириши-Будогощь" вечером в субботу, 23 августа, произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault выехал на полосу встречного движения и спровоцировал лобовое столкновение. В результате аварии два человека погибли, трое доставлены в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел около 15:00. Неустановленный водитель Renault по неизвестной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ssang Yong под управлением 59-летнего мужчины.

После удара Renault загорелся и съехал в кювет. Водитель и пассажир автомобиля не выжили – они скончались на месте до приезда спасателей. Водитель Ssang Yong, а также две его пассажирки – 30-летняя женщина и 15-летняя девочка – с травмами средней степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Фото: Piter.TV