В Подмосковном Голицино в сугробе нашли тело новорожденной девочки

Появилась информация, что мать девочки была найдена. Следственные органы проводят проверку по данному факту.

Сегодня, 14 февраля, стало известно об обнаружении в подмосковном Голицино тела новорожденного ребенка.

13 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение, что в сугробе, возле одного из домов в городе Голицино, обнаружено тело новорожденной девочки без признаков насильственной смерти. По данному факту организована доследственная проверка.

В ходе проверки была установлена мать ребенка. Ей оказалась 32-летняя уроженка Брянской области. Она объяснила, что на учет по беременности не становилась, родила девочку сама дома. По ее словам, ребенок родился мертвым. Женщина сообщать никуда не стала, а отнесла ребенка к железной дороге и закопала в сугроб.

В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти новорожденной. Продолжается проведение комплекса проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. СУ СК РФ по Московской области

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.