Жительница Всеволожска оставила в коробке у мусоропровода новорожденную

Во Всеволожском районе задержали женщину по подозрению в покушении на убийство новорожденного. Об этом рассказали в следственном отделе по Всеволожску.

Следователи задержали 38-летнюю, ранее судимую за убийство уроженку Ленинграда, по подозрению в совершении преступления по ч.3 ст.30, ст.106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного).

По данным следствия, подозреваемая, родив девочку, оставила её в коробке у мусоропровода в подъезде дома по Ленинградской улице во Всеволожске. Девочку нашли местные жители и обратились в экстренные службы.

В ближайшее время подозреваемой женщине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Также следователи Всеволожска просят помощи в поиске женщины, подозреваемой в убийстве новорождённого сына.

Видео: Telegram/ Следком Ленинградской области