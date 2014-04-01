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Житель Пушкина уронил новорожденного сына
Сегодня, 14:52
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Житель Пушкина уронил новорожденного сына

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У пострадавшего зафиксировали ушиб мягких тканей теменной области.

В Пушкине мужчина уронил своего новорожденного сына. Мальчика доставили в больницу, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Предварительно, ночью 31 марта в медицинское учреждение из квартиры на Железнодорожной улице госпитализировали малыша, который появился на свет всего три недели назад. Накануне вечером отец уронил его с пеленального стола высотой в 35 сантиметров. У пострадавшего зафиксировали ушиб мягких тканей теменной области. 

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что двухмесячная девочка погибла после кормления в Ленобласти. 

Фото: Piter.TV 

Теги: новорожденный, пушкин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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