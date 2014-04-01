Житель Пушкина уронил новорожденного сына

У пострадавшего зафиксировали ушиб мягких тканей теменной области.

В Пушкине мужчина уронил своего новорожденного сына. Мальчика доставили в больницу, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Предварительно, ночью 31 марта в медицинское учреждение из квартиры на Железнодорожной улице госпитализировали малыша, который появился на свет всего три недели назад. Накануне вечером отец уронил его с пеленального стола высотой в 35 сантиметров. У пострадавшего зафиксировали ушиб мягких тканей теменной области.

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV