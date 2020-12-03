В воскресенье в парке Сосновка пройдет Кубок Губернатора по бегу

В марафоне участвуют 1,8 тыс. спортсменов.

В воскресенье, 25 августа, в парке Сосновка пройдет третий этап Кубка Губернатора Санкт-Петербурга по бегу. Об этом сообщили в tg-канале "Пиотровский Онлайн".

В марафоне примут участие 1,8 тыс. человек старше 12 лет. Они выберут подходящую им дистанцию — 5 километров и 10 километров.

Торжественная церемония открытия начнется в 9:20. В 9:30 участники стартуют на дистанции 5 километров. В 9:37 начнется семейный забег. В 11:00 состоится награждение победителей и призеров короткой дистанции, семейных забегов. В 11:30 стартуют участники на дистанции 10 километров. Победителей наградят в 13:30.

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Фото: Telegram / Пиотровский Online