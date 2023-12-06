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В Петербурге пройдет творческий фестиваль "Дворы Петербурга"
Сегодня, 10:27
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В Петербурге пройдет творческий фестиваль "Дворы Петербурга"

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Петербуржцам расскажут, как помочь Петербургу стать лучше, сохранив историческое наследие.

На выходных, 24 и 25 августа, в Петербурге пройдет творческий фестиваль "Дворы Петербурга". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Мероприятие пройдет в пространстве SENO на Гороховой улице, 49Б. Фестиваль начнется в 16:00, а завершится в 21:00. 

Петербуржцам расскажут, как помочь Петербургу стать лучше, сохранив историческое наследие. Планируются мастер-классы, public talks с участием специалистов в сфере благоустройства и реставрации,  квесты, лекции, выставки, творческие тематические концерты.

Вход на выставку свободный. Регистрация по ссылке.

Ранее мы писали, что на Крестовском острове пройдет "Ночной забег".

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского

Теги: дворы петербурга, историческое наследие, творческий фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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