Внутриквартальные территории Петербурга обеспечены дворниками на 92%

А уборка улично-дорожной сети обеспечена кадрами на 75%.

В Петербурге наполненность кадрами районных жилищных агентств, которые занимаются уборкой внутриквартальных территорий, составляет 92%. А уборка улично-дорожной сети обеспечена кадрами на 75%, заявил вице-губернатор Евгений Разумишкин в рамках заседания комиссии парламента по городскому хозяйству и созданию комфортной среды.

По информации "Петербургского дневника", к 1 декабря показатель по уборке улиц планируют довести до 80%.

Кадровая проблема существует, но это не способ оправдать проблемы, а повод найти решение. Все вопросы инфраструктуры, инструмента, зарплаты у наших коллег находятся на очень хорошем уровне. Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга

В настоящее время число дворников, убирающих дворы, – 4074 человека. Необходим 4431 сотрудник ручного труда.

Уборкой улично-дорожной сети Северной столицы занимаются 780 дворников, 1300 механизаторов и 1600 водителей.

Ранее стало известно, кто еще нужен петербургскому бизнесу в преддверии зимы.

Фото: Piter.TV