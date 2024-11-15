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Внутриквартальные территории Петербурга обеспечены дворниками на 92%
Сегодня, 15:02
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Внутриквартальные территории Петербурга обеспечены дворниками на 92%

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А уборка улично-дорожной сети обеспечена кадрами на 75%.

В Петербурге наполненность кадрами районных жилищных агентств, которые занимаются уборкой внутриквартальных территорий, составляет 92%. А уборка улично-дорожной сети обеспечена кадрами на 75%, заявил вице-губернатор Евгений Разумишкин в рамках заседания комиссии парламента по городскому хозяйству и созданию комфортной среды.

По информации "Петербургского дневника", к 1 декабря показатель по уборке улиц планируют довести до 80%. 

Кадровая проблема существует, но это не способ оправдать проблемы, а повод найти решение. Все вопросы инфраструктуры, инструмента, зарплаты у наших коллег находятся на очень хорошем уровне.

Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга 

В настоящее время число дворников, убирающих дворы, – 4074 человека. Необходим 4431 сотрудник ручного труда.

Уборкой улично-дорожной сети Северной столицы занимаются 780 дворников, 1300 механизаторов и 1600 водителей. 

Ранее стало известно, кто еще нужен петербургскому бизнесу в преддверии зимы. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дворники, дворы петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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