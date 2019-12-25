Стало известно, кто нужен петербургскому бизнесу в преддверии зимы

Также местные работодатели чаще выкладывают предложения для соискателей с инвалидностью.

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, какие специалисты востребованы у работодателей в преддверии зимы в Петербурге. Так, в список вошли дворники, врачи, сотрудники общепита, образования и страховщики, стало известно Piter.TV 8 ноября.

За месяц петербургский бизнес разместил на сайте более 113 тыс. вакансий. Это на 9% больше, чем в 2023 году в начале зимы. Также местные работодатели чаще выкладывают предложения для соискателей с инвалидностью: почти 4 тыс. вакансий с возможностью инклюзии в Северной столице за месяц, что на 31% больше прошлогодних показателей.

Лидерами по спросу у городских компаний за последние 30 дней стали курьеры, водители и логисты (+24%). На фоне начала зимы и как следствие возможного роста заболеваемости и травм среди населения на 23% вырос спрос на врачей и младший медицинский персонал. Помимо этого, на 22% увеличилось число новых рабочих мест в сфере образования и науки.

Более востребованными стали в преддверии зимы и специалисты по страхованию (+22%). На 22% чаще ищут дворников, уборщиков, мойщиков посуды. А местный ресторанный и туристический бизнес набирает больше официантов, поваров, администраторов. Число вакансий в туризме и общепите выросло еще на 19%.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге наблюдается дефицит кадров в сфере сельского хозяйства.

Фото: Piter.TV