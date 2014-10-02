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В Петербурге наблюдается дефицит кадров в сфере сельского хозяйства
Сегодня, 10:17
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В Петербурге наблюдается дефицит кадров в сфере сельского хозяйства

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Доход у аграриев увеличился на 22% – до 96 тыс. рублей.

В Петербурге зафиксирован дефицит кадров в сфере сельского хозяйства, выяснили аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. 

За год в Северной столице спрос на сельскохозяйственных работников вырос на 15%. Для них предложено более 11 тыс. вакансий. Доход у аграриев также увеличился на 22% – до 96 тыс. рублей. Одни из самых высоких зарплат у консультантов КРС и обвальщиков мяса (до 250 тыс. рублей). 

Данные изменения говорят о тренде на усиление дефицита кадров в сельском хозяйстве. Это обусловлено как высокой конкуренцией со стороны других профсфер, так и низким спросом среди соискателей, одной из причин которого является как раз сезонность найма и необходимость искать другую работу/подработку зимой. Среди других причин можно назвать нехватку квалифицированных специалистов и невысокую популярность отрасли АПК в целом по сравнению со многими другими отраслями. 

Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО 

Ранее мы рассказывали о том, что спрос на дорожников в Петербурге увеличился на 15% за год. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: дефицит кадров, сельское хозяйство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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