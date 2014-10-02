В Петербурге наблюдается дефицит кадров в сфере сельского хозяйства

Доход у аграриев увеличился на 22% – до 96 тыс. рублей.

В Петербурге зафиксирован дефицит кадров в сфере сельского хозяйства, выяснили аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

За год в Северной столице спрос на сельскохозяйственных работников вырос на 15%. Для них предложено более 11 тыс. вакансий. Доход у аграриев также увеличился на 22% – до 96 тыс. рублей. Одни из самых высоких зарплат у консультантов КРС и обвальщиков мяса (до 250 тыс. рублей).

Данные изменения говорят о тренде на усиление дефицита кадров в сельском хозяйстве. Это обусловлено как высокой конкуренцией со стороны других профсфер, так и низким спросом среди соискателей, одной из причин которого является как раз сезонность найма и необходимость искать другую работу/подработку зимой. Среди других причин можно назвать нехватку квалифицированных специалистов и невысокую популярность отрасли АПК в целом по сравнению со многими другими отраслями. Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО

Ранее мы рассказывали о том, что спрос на дорожников в Петербурге увеличился на 15% за год.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)