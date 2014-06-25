На Крестовском острове пройдет "Ночной забег"

Спортсмены стартуют в 22:30 с Яхтенного моста.

В субботу, 24 августа, пройдет массовый "Ночной забег". Участники пробегут по ночному Крестовскому острову. Об этом сообщили в tg-канале вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского.

Спортсмены стартуют в 22:30 с Яхтенного моста. Трасса проходит через современный спортивный кластер города. Участники забега пробегут мимо Лахты, "Газпром Арены" и новых мостов. Они увидят яркие огни ночного города.

Петербургские забеги всегда отличаются неповторимой атмосферой и этот — не исключение. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Участникам предлагают выбрать дистанцию. Можно пробежать 5 и 10 километров. Финиш у "Газпром Арены".

Ранее мы писали, что фестиваль "Театральный Петербург на Книжных аллеях" стартовал 21 августа.

Фото: Telegram / Пиотровский Online