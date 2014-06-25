На Крестовском острове пройдет "Ночной забег"

В субботу, 24 августа, пройдет массовый "Ночной забег". Участники пробегут по ночному Крестовскому острову. Об этом сообщили в tg-канале вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского.
Спортсмены стартуют в 22:30 с Яхтенного моста. Трасса проходит через современный спортивный кластер города. Участники забега пробегут мимо Лахты, "Газпром Арены" и новых мостов. Они увидят яркие огни ночного города.
Петербургские забеги всегда отличаются неповторимой атмосферой и этот — не исключение.
Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга
Участникам предлагают выбрать дистанцию. Можно пробежать 5 и 10 километров. Финиш у "Газпром Арены".
Ранее мы писали, что фестиваль "Театральный Петербург на Книжных аллеях" стартовал 21 августа.
Фото: Telegram / Пиотровский Online
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