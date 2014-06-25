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На Крестовском острове пройдет "Ночной забег"
Сегодня, 17:38
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На Крестовском острове пройдет "Ночной забег"

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Спортсмены стартуют в 22:30 с Яхтенного моста.

В субботу, 24 августа, пройдет массовый "Ночной забег". Участники пробегут по ночному Крестовскому острову. Об этом сообщили в tg-канале вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского. 

Спортсмены стартуют в 22:30 с Яхтенного моста. Трасса проходит через современный спортивный кластер города. Участники забега пробегут мимо Лахты, "Газпром Арены" и новых мостов. Они увидят яркие огни ночного города.

Петербургские забеги всегда отличаются неповторимой атмосферой и этот — не исключение.

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Участникам предлагают выбрать дистанцию. Можно пробежать  5 и 10 километров. Финиш у "Газпром Арены". 

Ранее мы писали, что фестиваль "Театральный Петербург на Книжных аллеях" стартовал 21 августа.

Фото: Telegram / Пиотровский Online

Теги: забег, крестовский остров, ночной забег
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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