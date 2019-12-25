Экологическая акция "Вода России" пройдет в Петербурге 23 августа

В Петербурге пройдет экологическая акция "Вода России". Она состоится 23 августа на набережной реки Охта за Домом молодёжи "Квадрат". Участники субботника встречаются в 11:00 на Передовиков, 16, корпус 2. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.
Все желающие очистят набережную от мусора. Присоединиться к акции могут все желающие. Им выдадут перчатки и мешки на месте.
Ранее мы писали, что в Северной столице нет мест для безопасного купания.
Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского
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