Экологическая акция "Вода России" пройдет в Петербурге 23 августа

Все желающие очистят набережную от мусора.

В Петербурге пройдет экологическая акция "Вода России". Она состоится 23 августа на набережной реки Охта за Домом молодёжи "Квадрат". Участники субботника встречаются в 11:00 на Передовиков, 16, корпус 2. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Все желающие очистят набережную от мусора. Присоединиться к акции могут все желающие. Им выдадут перчатки и мешки на месте.

Ранее мы писали, что в Северной столице нет мест для безопасного купания.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского