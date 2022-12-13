Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по факту нападения на незрячую женщину

Дело в том, что незрячая женщина случайно задела тактильной тростью дочь 41-летнй петербурженки. За что и была избита.

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по факту нападения на женщину с ограниченными возможностями. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Днём 29 января в полицию Калининского района поступило сообщение о том, что на остановке общественного транспорта у дома 39 по Тихорецкому проспекту произошел конфликт между двумя женщинами, в ходе которого одна из участниц, 58-летняя женщина с ограниченными возможностями, получила травму головы. Дело в том, что незрячая женщина случайно задела тактильной тростью дочь 41-летнй петербурженки. Последняя была доставлена в отделение полиции для разбирательств.

По результата проверки в отношении 41-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Продолжается расследование.

Фото: Piter.tv