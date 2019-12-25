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В Колпино появится детская поликлиника
Сегодня, 15:32
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smirenny

В Колпино появится детская поликлиника

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Медучреждение должно появиться к 2021 году.

В субботу, 3 октября, губернатор Петербурга посетил Колпино и проверил, на какой стадии находится строительство детской поликлиники. 

Речь идет о здании на Московской улице. В медучреждении появятся отделение неотложной помощи, клинико-диагностические лаборатории, отделение лучевой диагностики, оздоровительный бассейн, физиотерапевтическое отделение и зал ЛФК, а также дневной стационар.

По срокам работы должны завершить в мае 2021  года. 

Ранее мы писали, что Setl Group строит новую очередь ЖК "Панорама парк Сосновка".

Фото: telegram-канал "Пул 78"

Теги: колпино
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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