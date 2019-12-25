В Колпино появится детская поликлиника

Медучреждение должно появиться к 2021 году.

В субботу, 3 октября, губернатор Петербурга посетил Колпино и проверил, на какой стадии находится строительство детской поликлиники.

Речь идет о здании на Московской улице. В медучреждении появятся отделение неотложной помощи, клинико-диагностические лаборатории, отделение лучевой диагностики, оздоровительный бассейн, физиотерапевтическое отделение и зал ЛФК, а также дневной стационар.

По срокам работы должны завершить в мае 2021 года.

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Фото: telegram-канал "Пул 78"