В Колпино появится детская поликлиника

В субботу, 3 октября, губернатор Петербурга посетил Колпино и проверил, на какой стадии находится строительство детской поликлиники.
Речь идет о здании на Московской улице. В медучреждении появятся отделение неотложной помощи, клинико-диагностические лаборатории, отделение лучевой диагностики, оздоровительный бассейн, физиотерапевтическое отделение и зал ЛФК, а также дневной стационар.
По срокам работы должны завершить в мае 2021 года.
Ранее мы писали, что Setl Group строит новую очередь ЖК "Панорама парк Сосновка".
Фото: telegram-канал "Пул 78"
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