Setl Group строит новую очередь ЖК "Панорама парк Сосновка"

ЖК будет располагаться между парками Удельный и Сосновка.

В пятницу, 2 октября, стало известно, что холдинг Setl Group начал строительство второй очереди ЖК "Панорама парк Сосновка" в Выборгском районе Петербурга.

По плану его введут в эксплуатацию во втором квартале 2023 года. Застройщик выбрал скандинавский эко-стиль: детские площадки с деревянными качелями, горками и другим оборудованием, пешеходные прогулочные дорожки с разным типом мощения и необычными светильниками. Кроме того, будут искусственные 3D-холмы, гармоничные ландшафтные композиции из деревьев и кустарников. Основное цветовое решение построено на контрасте холодного белого цвета и теплых шоколадных оттенков.

В ЖК будет шесть зданий высотой 9 и 12 этажей, школа, три детсада, арт-сквер и пешеходная аллея длиной около километра.

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Фото: Piter.TV