Градостроительный совет Петербурга в третий раз рассмотрел проект гостиницы в Пьяной гавани

Жители соседнего жилого комплекса просят гостиницу не возводить. У бизнеса другие планы.

Градостроительный совет при правительстве Петербурга в третий раз рассмотрел проект гостиницы в Пьяной гавани. Ее представил архитектор Сергей Орешкин.

Гостиница должна появиться на пересечении Приморского проспекта и Яхтенной улицы. Площадь участка занимает 2,95 га. Из них зеленая зона составит 4,5 тыс.кв.метров. Комплекс будет рассчитан почти на 1000 постояльцев. В этом проекте этажность составит от 2 до 11. Заказчиком выступает ООО "PLG".

Члены Градостроительного совета оценили задумку, однако вновь стал вопрос об уничтожении зеленой зоны. По словам архитектора Евгения Герасимова, к нему обратились местные жители, которые попросили не уничтожать деревья, поэтому вопрос нельзя считать закрытым. Было отмечено, что в районе ЖК "Золотая гавань" неразвитая социальная инфраструктура. По словам Герасимова, гостиница похожа на "жилой дом", однако соответствующей инфраструктуры при нем нет.

Председатель совета Владимир Григорьев в противовес этому обратил внимание на то, что рядом есть зеленая зона — парк 300-летия. Другой член совета, Феликс Буянов, считает, что нужно думать не только о жителях Приморского района, но и всем городе.

Григорьев, подводя черту, отметил, что проект претерпел положительные изменения и в градостроительном отношении может быть одобрен. Также он предложил сделать башни, для того чтобы объект вписывался в высотный облик района.

Фото: предоставлено КГА