Станцию метро "Зенит" планируют открыть в декабре

Как изменится внешний вид станции еще не решено.

Открытие петербургской станции метро "Зенит" перенесли к декабрю, рассказал "Петербургский дневник".

После принятия решения о переименовании станции открытие должно было состояться в конце лета, в августе, к первому матчу клуба на "Газпром-Арене". Как изменится внешний вид станции еще не решено. Затраты на изменения концепции и табличек с названием полностью оплатит сам "Зенит".

Ранее мы писали, что петербуржцам напомнили об обязательном ношении масок в метро.

Фото: Piter.TV