  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Станцию метро "Зенит" планируют открыть в декабре
Сегодня, 17:31
50
smirenny

Станцию метро "Зенит" планируют открыть в декабре

0 0

Как изменится внешний вид станции еще не решено.

Открытие петербургской станции метро "Зенит" перенесли к декабрю, рассказал "Петербургский дневник".

После принятия решения о переименовании станции открытие должно было состояться в конце лета, в августе, к первому матчу клуба на "Газпром-Арене". Как изменится внешний вид станции еще не решено. Затраты на изменения концепции и табличек с названием полностью оплатит сам "Зенит".

Ранее мы писали, что петербуржцам напомнили об обязательном ношении масок в метро.

Фото: Piter.TV

Теги: метро зенит, станция метро, станция метро зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии