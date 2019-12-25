Петербуржцам напомнили об обязательном ношении масок в метро

Масочно-перчаточный режим в общественных местах в Петербурге не отменяли.

Жителям и гостям Петербурга напомнили о том, что при проезде в метро необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Информация об этом появилась в Telegram-канале петербургского метрополитена.

Согласно постановлению правительства №121, масочно-перчаточный режим во всех видах общественного транспорта общего пользования, в том числе такси, на остановках, объектах торговли и бытового обслуживания, вокзалах и аэропорту сохраняется до 11 октября 2020.

За нарушение требования горожане могут получить штраф в размере 4 тыс.рублей. При повторном нарушении ― 5 тыс. рублей.

Отмечается, что с начала учебного года пассажиропоток возрос. Чтобы не возвращаться к закрытию вестибюлей станций и сокращению времени работы станций, пассажиров просят носить маски и печатки. Их можно приобрести в киосках "Первая полоса".

В сентябре пассажиропоток в Петербурге снизился на 15%.

Фото: Piter.TV