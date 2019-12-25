В сентябре пассажиропоток в Петербурге снизился на 15%

В метрополитене считают, что пассажиропоток полностью не восстановился.

Во вторник, 29 сентября, стало известно о том, что в петербургском метрополитене снизился пассажиропоток на 15%. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков в эфире телеканала "78".

По словам Полякова, в настоящий момент в метро Северной столицы порядка 85% пассажиропотока.

Сейчас мы фиксируем порядка 85% пассажиропотока относительно аналогичного периода 2019 года Кирилл Поляков

В метрополитене считают, что пассажиропоток полностью не восстановился из-за того, что многие горожане работают из дома.

Ранее мы сообщали о том, что продажи новых легковых машин в августе возросли в Петербурге на 2%.

Фото:Piter.TV