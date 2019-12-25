Продажи новых легковых машин в августе возросли в Петербурге на 2%

В августе дилеры реализовали 12 235 новых машин.

С января по август 2020 года в Петербурге продано 74 475 автомобилей, что на 19% меньше, чем за восемь месяцев 2019 года. Об этом сообщило агентство "Auto-Dealer-СПб".

Последние два месяца продажи стали увеличиваться. В августе дилеры реализовали 12 235 новых машин, что на 2% больше, чем в августе 2019 года. Лучших результатов достигли KIA и Hyundai. Также рост продаж увеличился у Volkswagen, Skoda, и Audi.

Как отметил эксперт, многие дилеры столкнулись с дефицитом автомобилей, потому что из-за коронавируса происходили частые остановки заводов.

Ранее эксперты назвали автомобили, которые быстрее всего теряют в цене.

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