Сотрудница метро заплатит штраф в 3,5 тыс. рублей за оскорбление пассажира в Петербурге

Вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Прокуратура метрополитена Петербурга провела проверку по поступившему обращению по факту унижения чести и достоинства. В феврале между заявителем и сотрудницей подземки на станции "Зенит" произошел конфликт из-за покупки жетонов для проезда. В ходе ссоры работница высказалась в адрес мужчины нецензурной бранью, употребив оскорбительные выражения.

Вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление), которое направили для рассмотрения мировому судье судебного участка №146. Сотрудница метро оштрафована на 3,5 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: житель Петербурга оштрафован на 3 тыс. рублей за оскорбление девушки. Нарушителю назначены штрафы в общем размере 3 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV