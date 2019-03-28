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Житель Петербурга оштрафован на 3 тыс. рублей за оскорбление девушки
Сегодня, 15:50
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Житель Петербурга оштрафован на 3 тыс. рублей за оскорбление девушки

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Прокуратура возбудила два дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению местной жительницы по факту ее оскорбления парнем. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 3 апреля.

Мужчина, оставшись дома в одиночестве, отправлял заявительнице нецензурные СМС с высказываниями, которые унизили ее честь и достоинство. В соответствии с КоАП РФ возбуждение дел об оскорблениях отнесено к исключительной компетенции прокурора. 

В итоге прокуратура возбудила два дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Нарушителю назначены штрафы в общем размере 3 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец заплатит штраф в 5 тыс. рублей за оскорбление супруги. Перепалка случилась в отделении МФЦ.  

Фото: Piter.TV 

Теги: оскорбление, прокуратура, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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