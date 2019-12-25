Житель Петербурга заплатит штраф в 5 тыс. рублей за оскорбление супруги

Муж заявительницы в МФЦ на проспекте Бакунина в нецензурной форме высказал в ее адрес оскорбления.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку по факту оскорбления местной жительницы супругом, с которым она находится в стадии бракоразводного процесса. Об этом сообщили 13 марта в надзорном ведомстве.

Днем 31 января муж заявительницы в МФЦ на проспекте Бакунина в нецензурной форме высказал в ее адрес оскорбления, унизившие честь и достоинство. По результатам проверки прокурор района возбудил в отношении мужчины дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Ему назначили штраф в размере 5 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржца оштрафовали на 5 тыс. рублей за оскорбление сына соседки.

Фото: Piter.TV