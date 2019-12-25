Петербуржца оштрафовали на 5 тыс. рублей за оскорбление сына соседки

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ.

Петербуржца привлекли к ответственности за оскорбление сына соседки, рассказали в прокуратуре Адмиралтейского района.

В декабре прошлого года местный житель во дворе дома 25 по Витебской улице высказал в адрес сына заявительницы слова и выражения, которые он воспринял как унижение чести и достоинства. Факт оскорбления подтвердили и соседи семьи.

Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ. По материалам проверки правонарушитель оштрафован мировым судьей на 5 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: петербурженку обязали заплатить штраф 3 тыс. рублей за оскорбления знакомой в мессенджере.

Фото: Piter.TV