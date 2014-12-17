Петербурженку обязали заплатить штраф 3 тысячи рублей за оскорбления знакомой в мессенджере

Прокуратура района в отношении правонарушительницы возбудила дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

По постановлению прокуратуры петербурженка привлечена к административной ответственности за оскорбление. Об этом сообщили прокуратура Адмиралтейского района.

В надзорное ведомство обратилась местная жительница, которая получала оскорбления в свой адрес в мессенджере. Установлено, что днем 18 декабря 2024 года заявительнице на ее мобильный телефон от ранее знакомой 39-летней женщины неоднократно поступали сообщения, содержащие грубые и бранные слова, а также выражения, унижающие ее честь и достоинство.

Прокуратура района в отношении правонарушительницы возбудила дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление), виновной назначен штраф в размере 3 тысяч рублей.

Фото: unsplash (Jonas Leupe)