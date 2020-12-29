Открытие станции "Зенит" зависит от действий футбольного клуба

Сейчас ФК ведет переговоры с КРТИ.

Открытие станция метро "Зенит" в петербургском метрополитене зависит от действий одноименного футбольного клуба. Об этом рассказал "Петербургский дневник" со ссылкой на начальника подземки Евгения Козина.

Отмечается, что представители сине-бело-голубых сейчас ведут переговоры с КРТИ, обсуждают новый дизайн станции в цветах ФК, расходы, которые могут потребоваться для обновления. Вместе с этим, у метро есть претензии к "Метрострою", который занимается строительством нового участка Невско-Василеостровской линии: компания должна устранить недочеты по гарантийным обязательствам, но пока так и не сделала это. В конце декабря стало известно, что у организации нет денег для проведения этих работ.

Станция метро, ранее носившая название "Новокрестовская", закрыта с весны 2020 года. Переименование станции объявили в августе, к концу сентября на всех информационных носителях в метро заменили название станции на новое.

Ранее мы рассказывали, что в Кронштадте открыли городскую стоянку на 113 мест.

Фото: Piter.TV