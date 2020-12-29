В Кронштадте открыли городскую стоянку на 113 мест

Стоянку открыли на Кронштадтском шоссе.

В четверг, 21 января, в Кронштадте состоялось открытие первой городской автостоянки на 113 мест, сообщили в пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Работы по созданию парковки обошлись в более 39 миллионов рублей. Отмечается, что 13 мест предназначены для инвалидов, кроме того предусмотрены места для велосипедов и самокатов. В перспективе стоянка может стать автоматизированной.

В КРТИ напомнили, что в Петербурге работают 18 городских автостоянок на 2694 парковочных места и 15 перехватывающих парковок, рассчитанных в общей сложности на 1664 машино-места.

До конца января планируют открыть перехватывающую стоянку у станции метро "Проспект Ветеранов". В наступившем году создадут парковки у железнодорожной станции Царское Село, станций метро "Рыбацкое" и "Старая Деревня".

Ранее мы писали, что организация 2 года незаконно пользуется участком в Филологическом переулке при попустительстве КИО.

Фото: КРТИ